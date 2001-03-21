Ramazan pidesinin bu yılki fiyatı belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketi Halk Ekmek bu yıl ramazan pidesinin fiyatını değiştirmiyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi 350 gr pide 85 kuruştan satışa sunulacak.

İstanbul'da Halk Ekmek dışında satılacak pide fiyatları ise henüz belli olmadı. Ancak pek cok ilde de fiyatlar netleşiyor. İşte şu ana kadar açıklanan fiyatlar:

TRABZON

Trabzon Fırıncılar Odası tarafından Ramazan pidesinin fiyatı belirlendi. Geçen yıl 3 lira olan 500 gram susamlı pidenin fiyatı bu yıl 3.25, 540 gram olan susamsız pidenin fiyatı ise 2.75’ten 3 liraya yükseltildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon Fırıncılar Odası Başkanı Davut İlik, "Biz vatandaşımızın ve esnafımızın hakkını kollamak adına burada bu görevi yerine getiriyoruz. Kimseyi mağdur etmemeliyiz. Bu söylemimizin arkasındayız ve ondan dolayı da zam yapma adına değil, maliyetler arttığı için yeni fiyat belirlemek zorunda kaldık. Geçen yıl 3 lira olan 500 gram susamlı pidemiz bu yıl 3.25 kuruşa, 540 gram olan susamsız pidemizi de 2.75’ten 3 liraya çıkarttık. Esnafımızın ve vatandaşımızın mağdur olmaması için bu fiyatı uygulayacağız" dedi.

KARABÜK

Karabük Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birlik Başkanı Nurettin Tümen, Ramazan pidesinin Karabük’te 350 gramlık susamlı pidenin 2.25 TL’den satılacağını kaydetti.

Tümen, ayrıca, 350 gram susamlı yumurtalı pidenin ise 3 TL olduğunu belirterek, " 700 gram susamlı pide 4.50 TL, yumurtalı 6 TL. Safranbolu, Yenice, Eskipazar, Eflani ve Ovacık’ta ise 350 gram susamlı pide 2 lira, susamlı yumurtalı 2.50 TL, 525 gram susamlı pide 3 lira" olarak belirlendiğini söyledi.

DENİZLİ

Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, Ramazan ayında pide fiyatlarına zam olmayacağını söyledi. Denizli’de 300 gram Ramazan pidesinin 1,5 lira olacağını açıklayan Karadaban, Müslümanların büyük önem verdiği 11 ayın sultanı olan ’Ramazan’ için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

MANİSA

Manisalılar pideyi bu yıl zamsız yiyecek. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ve Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası aldığı kararla pide fiyatlarının geçen yılki fiyatlardan satılacağını duyurdu. Alınan kararla birlikte geçen yıl ramazan ayında 250 gramı 1 lira 50 kuruştan satılan pide, bu yıl da aynı fiyattan satılacak.

EDİRNE

Konuyla ilgili Edirne Ekmek İmalatçıları ve Unlu Mamulleri Derneği Başkanı Yılmaz Canbaz, Ramazan pidesinin fiyatı ile ilgili, "Edirne’de ramazan pidesine 50 kuruş zam yapıldı. Yeni zamla birlikte 300 gram ramazan pidesinin fiyatı 2 liraya yükseldi" diye konuştu.

KASTAMONU

Gıda Malzemeleri İmal ve Satıcıları Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ufuk Dravor, Ramazan sofralarının vazgeçilmez yiyeceği olan Ramazan pidesine bu yıl da zam yapılmadığını ifade ederek, sadece pidenin gramajında düzenlemeye gidildiğini kaydetti. Ramazan pidesinin gramajının bir önceki yıl 500 gram iken geçtiğimiz yıl 450 grama düşürüldüğünü söyleyen Dravor, "Bu sene ise her yıl yaşanan ekmek israfı düşünülerek pidenin gramajı 400 grama düşürüldü" dedi.

Ramazan pidesinin geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda 2 liradan satışa sunulacağını aktaran Dravor, "Ramazan ayında halkın temel ihtiyaç maddesi olan Ramazan pidesi ile ilgili fırıncı esnaflarından gelen talepleri dikkate aldık. Oda olarak almış olduğumuz karar gereğince ekmeğe yapılan son zammı da göz önünde bulundurarak pide fiyatlarında her hangi bir artış düşünmedik. Geçen sene 2015 yılında 2 liradan satılan pidenin gramajı 500 gram idi. Gramajı geçen sene 450 gram olarak belirlemiştik. Ramazan pidesinde bu sene de gelen talepler doğrultusunda gramaj düzenlemesi yaptık. Bu sene 450 gr olan ramazan pidesini 400 grama indirdik. Fiyatında ise her hangi bir değişiklik yapmadık. Vatandaşlarımız bu sene de ramazan pidesini yine 2 liradan satın alacaklar. Pidenin kilogram fiyatı ise 5 TL olarak belirlendi" diye konuştu.