Rus iş adamının yatına 13 tanker yakıt ikmali

Rus iş adamı Andrey Melnichenko'nun lüks yatını Fethiye'ye geldi. Melnichenko'nun mega yatına 13 tankerle 1 milyon TL'lik yakıt ikmali yapıldı.

Rusya’nın 6. en zengin iş adamı olan Andrey Melnichenko, 2008 yılında satın aldığı ve Sırp asıllı model eşi Aleksandra'nın ismine ithafen 'A" adını verdiği 120 metre uzunluğundaki mega yatı Fethiye iskelesinden yakıt ikmali yaptı.

Dünyanın en büyük yatlarından "A", sabah saatlerinde Fethiye Körfezi'nden giriş yaparak limana yanaştırıldı. Dubai’den Fethiye'ye geldiği belirtilen lüks yatın akaryakıt alım işlemi gün boyu sürdü. Bermuda bayraklı 2008 yapımı yatın sahibi Andrey Melnichenko’nun ise yatta olup olmadığıyla ilgili bilgi verilmedi. İskeledeki mega yatı bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntülerken kimide önünde bol bol fotoğraf çektirdi.

Aliağa'dan 13 tanker takıt geldi

Lüks yata Aliağa Rafinerisinden getirilen 13 tankerle, 340 bin litre akaryakıt Fethiye İskelesinden ikmal edilmeye başlandı. Akşam saatlerine kadar süreceği belirtilen akaryakıt ikmali için milyarder iş adamının yaklaşık 1 milyon lira ödeyeceği öğrenildi. Yaklaşık 400 milyon dolar değerindeki yatın, yakıt ikmalinin ardından Fransa’ya gideceği bildirildi.