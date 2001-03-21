Rusya, Türk ürünlerinin ithalatının kısıtlanmasını onayladı

Rusya Tarım Bakanlığı, Türk ürünlerinin ithalatı ile ilgili kısıtlamaları kaldırmak niyetinde olmadığını ifade etti.

Rusya Tarım Bakanlığı, Mart ayının başında bazı Türk ürünlerinin ithalini yasakladı. Rusya Tarım Bakanlığı Basın Müdürü Yuiya Melano, Rusya Tarım Bakanlığı’nın, Türk ürünlerinin ithalatı ile ilgili kısıtlamaları kaldırmak niyetinde olmadığını ifade etti. Rus Tarım Bakanlığı, Mart ayının başında karanfil, soğan, arpacık soğan, karnabahar, brokoli, tuz, sakız gibi ürünlerin Türkiye’den ithaline izin veren hükümet kararnamesi yayınlandı. Dondurulmuş et, tavuk ve hindi sakatatları, taze ve soğutulmuş domates, salatalık ve turşu, taze üzüm, elma, armut, çilek ise yasaklı ürünler listesinde kaldı. Rusya Tarım Bakanlığı, konuya ilişkin açıklamasında Türk meyve ve sebzenin Rus pazarına sevkiyatı üzerine kısıtlamaların tam veya kısmi olarak kaldırılmasına ilişkin sorunun, Türk tarafının Rus mallarına yönelik kısıtlamalarının kaldırılması ile birlikte ele alınması gerektiğini vurguladı.

Tarımsal İhracatçıların Ulusal Birliği, Türk yetkililerin 15 Mart’tan beri Rusya’dan buğday, mısır, ayçiçeği küspesi ve bitkisel yağ ithalatı için lisans vermesini durdurdu. Bu durumun da Rusya'dan ithalat edildiği tarım ürünleri üzerine ambargo kurulması anlamına geldiği bildirildi.

Tatiyana Şuvalova