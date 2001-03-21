Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın Türkiye satış fiyatı

Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus Türkiye'ye geldi. Bu akşam Volkswagen Arena'da gerçekleştirilmekte olan dev etkinlikte Samsung, dünya ile aynı anda Türkiye'de Galaxy S8'i ve Galaxy S8 Plus'ı ortaya çıkardı. İşte Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın teknik özellikleri ve fiyatları...

Galaxy S8'ler nihayet ortaya çıktı. Samsung'un yeni telefonu Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus (veya Galaxy S8+) yeni görüntüsü ile dikkat çekerken farklı özellikleri ile de öne çıkıyor. Teknoloji tutkunları Galaxy S8'in fiyatını ve Türkiye'de ne zaman satışa çıkacağını merak ediyordu. Yeni modelin fiyatı açıklandı. Peki Türkiye'de kaç Galaxy S8'in fiyatı ne kadar olacak? Önce isterseniz Galaxy S8'in özelliklerine bakalım:

Galaxy S8 Teknik Özellikleri



Ekran: 5.8 inç, 1440 x 2960 piksel, Super AMOLED, Gorilla Glass 5

İşlemci: Exynos 8895 ( 4 x 2.5 GHz Exynos M2 + 4 x 1.7 GHz Cortex-A53 )

Grafik Birimi: Mali G71

RAM: 4 GB / 6 GB RAM

Depolama: 64 GB / 128 GB depolama alanı, microSD destekli

Arka Kamera: 12 Megapiksel f/1.7, 26mm lens, OIS

Ön Kamera: 8 Megapiksel f/1.7, 22mm lens

Pil: 3000 mAh

İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat, Yenilenmiş TouchWiz

Bağlantı: 802.11 a, b, g, n, ac, Bluetooth 4.2, NFC, USB Type-C

Galaxy S8'in işlemcisi

Galaxy S8, gücünü Exynos 8895 yongasından alıyor. İçerisinde dört ayrı Cortex A53 ve yine aynı sayıda Exynos M2 işlemci çekirdeği bulunan Exynos 8895, Galaxy S8'in performansını yukarı taşırken, batarya tüketimini de düşürüyor ve bu anlamda batarya ömrü de kayda değer bir şekilde artıyor.Galaxy S8'de Mali-G71 ekran yongası kullanılmış. Bu da Galaxy S7 edge modeline göre yüzde 60 oranında daha fazla grafik performansı sunduğu anlamına geliyor. Bu sayede kameradan gelen görüntüleri en hızlı şekilde işleyebilen cihazda LPDDR4x bellek teknolojisine yer verilmiş.

Galaxy S8'in ekranı

Galaxy S8'in kamerası

Galaxy S8'in kamerası da bir önceki modele göre hayli yol kat etmişe benziyor. Galaxy S8 modelinde 12 megapiksel çözünürlüğünde, f/1.7 diyafram aralığına sahip olan bir kameraya yer veriyor. Sabit kalan çözünürlüğün aksine 1000 fps'ye kadar video çekim yeteneği ile dikkat çeken Galaxy S8'in ön tarafında ise çift kameraya yer verilecek.







Galaxy S8'in depolama hafızası



Galaxy S8'lerin dahili hafızası 64 ve 128 GB. Yani iki farklı modelde satılacak olan Galaxy S8'lerde ihtiyacınıza göre 64 veya 128 GB'lık modellerden birini alabilirsiniz. Diğer yandan Galaxy S8'de 4 GB RAM kullanılıyor.



3000 mAh kapasitesi bataryadan enerjisini alan Galaxy S8, pil süresi söz konusu olduğunda günü rahatça kurtarıyor. Elbette kullanıcının uygulama kullanma alışkanlığı telefonun batarya ömründe belirleyici oluyor.





Galaxy S8'in göz koruması

Galaxy S8'de güvenlik de bir adım öteye taşınmış. Iris tarayıcı sayesinde kullanıcılar Galaxy Note 7'lerde olduğu gibi gözleriyle ekran kilidini açabiliyor. Böylece parmak izine ya da her defasında şifre girmenize ihtiyaç kalmıyor.



Galaxy S8'in fiyatı

Tüm dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye lansmanı Volkswagen Arena'da gerçekleştirilen Galaxy S8'in, ülkemizde 4399 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacağı açıklandı. Bir önceki model Galaxy S7 edge'in şu anki fiyatı ise 2600 TL.





Galaxy S8 Plus'ın özellikleri

Samsung, Galaxy S8 ile birlikte daha geniş ekranlı modeli Galaxy S8 Plus'ı (veya Galaxy S8+) tanıttı. İşte Galaxy S8 Plus'ın özellikleri ve fiyatı...

Aslında Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus teknik özellikler bakımından hayli benzer yapıdalar.





Ekran: 6.2 inç, 1440 x 2960 piksel, Super AMOLED, Gorilla Glass 5

İşlemci: Exynos 8895 ( 4 x 2.5 GHz Exynos M2 + 4 x 1.7 GHz Cortex-A53 )

Grafik Birimi: Mali G71

RAM: 4 GB RAM

Depolama: 64 GB depolama alanı, microSD destekli

Arka Kamera: 12 Megapiksel f/1.7, 26mm lens, OIS

Ön Kamera: 8 Megapiksel f/1.7, 22mm lens

Pil: 3000 mAh

İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat, Yenilenmiş TouchWiz

Bağlantı: 802.11 a, b, g, n, ac, Bluetooth 4.2, NFC, USB Type-C





Galaxy S8 Plus'ın ekranı



Mali-G71 ekran yongası kullanan Galaxy S8 Plus'ın 6.2 inç'lik dev bir ekranı var. Ekran çözünürlüğü 1440x2960 piksel olan cihazın ekranı 568 ppi piksel yoğunluğuyla öne çıkıyor. Ekranı kaplayan Gorilla Glass 5 cam teknolojisiyle çizilmelere ve ağır darbelere karşı hayli dayanıklı olan Galaxy S8 Plus, bu açıdan da Galaxy S8 ile benzer yapıda.



Galaxy S8 Plus'ın kamerası



Arka kamerası ile 4K çözünürlükte 30 fps, 1080p çözünürlükte ise 60 fps video kaydı gerçekleştirebilen Galaxy S8 Plus, video çekimi sırasında 9 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilmenize imkan tanıyor. Galaxy S8 Plus'ın ön tarafında ise, Galaxy S8'de olduğu gibi 8 megapiksel çözünürlüğünde f/1.7 diyafram aralığına sahip olan bir ön kamera yer alıyor.





Galaxy S8 Plus'ın hafızası

Galaxy S8'de olduğu gibi 64 GB'lık modeli satışa sunulacak. Önceki modellerde olan 32 GB hafızaya artık bu cihazlarda yer verilmemiş. Bu arada cihazda 4 GB RAM bulunduğunu da belirtelim. Toplam hafızayı artırmak isteyenler microSD kart desteği ile 256 GB'a kadar hafızayı yükseltebilirler.

Batarya tarafında ise Galaxy S8, 3000 mAh kapasiteli bir bataryadan besleniyor. Yazılımsal optimizasyonlar ve düşük güç tüketimine sahip olan yeni nesil donanımı ile Galaxy S8, pil süresi konusunda oldukça iyi bir performans sergiliyor.



Galaxy S8 Plus fiyatı



Galaxy S8'e göre sadece ekran boyutu ve batarya kapasitesi farklı olan Galaxy S8 Plus'ın fiyatı ülkemiz için 4999 TL olarak belirlendi.





Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus, IP68 sertifikalarına sahip ve bu sayede 1.5 metre suyun derinliğine kadar inebildiği gibi 30 dakika bu şekilde kalabiliyor.

Diğer yandan Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus ile birlikte Dex adında yeni bir teknoloji de doğdu. Samsung Dex'in çalışma mantığı ise şöyle: 2 adet USB girişi, Ethernet portu ve HDMI çıkışına sahip olan DeX ile Galaxy S8'i adeta bir bilgisayara dönüştürerek PS Lightroom, Word, Excel ve PowerPoint gibi yazılımları kullanabiliyorsunuz.



