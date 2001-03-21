Simit Sarayı ile ilgili son dakika gelişmesi

Simit Sarayı son yıllarda gittikçe büyüyen Komşufırın`ı satın almak için pazarlık masasına oturdu.

Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker bugünki haberinde Simit Sarayı’nın Komşufırın’ı satın almak için görüşmeler yaptığını kaleme aldı.

İşte o haber;

Unlu mamulde Türkiye'nin iki büyük şirketi satış görüşmesi için masaya oturdu. Biri Avrupa'da hızla büyüyen Simit Sarayı, diğeri de sektörün ilklerine imza atan Doruk Group Holding'in markası Komşufırın… Edindiğimiz bilgilere göre Simit Sarayı, Komşufırın'ı satın almak için görüşmeler yürütüyor. Uncu bir aileden gelen, babası Türkiye'nin ilk un ihracatçısı olan Doruk Group Holding'in patronu Hasip Gencer'in kurduğu Komşufırın, 3'ü İstanbul dışında toplam 75'ten fazla şubeye sahip. 2006'de kurulan Komşufırın'ın ayda 1 milyondan fazla müşterisi bulunuyor.

YILDIZ HOLDİNG, HİSSESİNİ SATTI

2008'de Ülker Ailesi'ne ait Yıldız Holding'in yüzde 50 hissesini satın almıştı. O dönem mağaza sayısı 10 iken, bu sayı 2013'te 74'e çıkmıştı. Yıldız Holding, 2013'te hisseleri tekrar geri vermişti. Geçen yıl KF Mutfak markasını yaratan Gencer, 2017'de 25 yeni şube açmayı hedeflemişti.

Simit Sarayı ise son dönemde İngiltere'de hızlı bir büyüme içine girmişti. Londra'daki 7'nci mağazayı geçtiğimiz ay açan Simit Sarayı'nın başında Yönetim Kurulu Başkanı unvanıyla Abdullah Kavukçu bulunuyor. 2017'de sadece İngiltere'de 7 mağaza açmayı hedefleyen şirketin 250'si Türkiye'de 400 şubesi bulunuyor. 2016'da 100 milyon dolar ihracat gerçekleştiren şirketin 2017 hedefi ise 200 milyon dolar.