THY'den ücretsiz wifi ve laptop hamlesi

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, 31 Mart'tan itibaren Amerika uçuşlarında laptop ve tabletlerini teslim eden yolculara uçak içinde ücretsiz wifi hizmetine başlanacağını açıkladı.

ABD ve İngiltere uçaklarında uçak içine cep telefonundan büyük elektronik cihaz alınmaması yasağının başlamasının ardından, yolcuları ile sıkıntı yaşayan THY yolcularına wifi hizmeti başlatıyor.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi resmi Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "31 Mart'tan itibaren Amerika uçuşlarında laptop ve tabletlerini teslim eden yolcularımıza uçak içinde ücretsiz wifi hizmeti verilecektir" dedi.

Tuncer Cengiz