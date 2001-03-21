THY’den yaz sezonuna özel yeni uçuş rotaları

Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte kapasite artışına giden Türk Hava Yolları (THY), Ortadoğu ile Türkiye’nin gözde tatil destinasyonları arasında direkt uçuşlara başlıyor. Yeni uçuş noktalarıyla birlikte Ortadoğulu turistler tatil beldelerine direkt uçabilecek.

Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi THY, Haziran ayı itibarıyla Ortadoğu ile Türkiye’nin ünlü tatil noktalarından Bodrum, Antalya ve Trabzon arasında karşılıklı seferler düzenlemeye hazırlanıyor. Mevcut uçuşlarına söz konusu iç hat noktalarından Kuveyt, Riyad, Cidde, Dammam, El Kasım, Medine, Yanbu, Bağdat, Erbil, Süleymaniye ve Amman’a düzenlenecek direkt seferleri de ekleyecek olan Türk Hava Yolları, böylelikle bölgedeki yoğun yolcu trafiğine de alternatif sunmaya devam etmiş olacak.

İlave uçuş rotalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve İcra Komitesi Başkan Vekili Bilal Ekşi, “Yolcularımıza, olabilecek en uygun uçuş olanaklarını sunmak, bizim öncelikli hedeflerimizden. Yabancı turistin, ülkemizin popüler tatil destinasyonlarına gösterdiği rağbetin sürekli artış göstermesi bizi son derece memnun ederken, bu yönlü bir strateji belirleme noktasında da harekete geçmemizi sağladı. Bahse konu rağbetin, diğer iç hat destinasyonlarımıza da yayılmasıyla, direkt uçuşlarımızı daha da çeşitlendiriyor ve artırıyor olacağız” dedi.

Ortadoğu’dan Antalya’ya haftada 13 sefer

Türk Hava Yolları bu kapsamda, Antalya-Cidde arasında haftada 2, Antalya-Riyad arasında haftada 1, Antalya-Bağdat arasında haftada 2, Antalya-Erbil arasında haftada 2, Antalya-Amman arasında haftada 2, Antalya-Süleymaniye arasında haftada 2, Antalya-Kuveyt arasında ise haftada 2 frekans olmak üzere Antalya’ya toplam 13 sefer düzenleyecek.

Trabzon seferleri de arttırılacak

Uçuşlar sadece Akdeniz ve Ege bölgesini kapsamıyor. Karadeniz bölgesine de yoğun ilgi gösteren Ortadoğulu turistlere yönelik Trabzon’dan karşılıklı seferler gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, Trabzon-Dammam arasında haftada 1, Trabzon-El Kasım arasında haftada 2, Trabzon-Yanbu arasında haftada 1, Trabzon-Kuveyt arasında haftada 5, Trabzon- Riyad arasında haftada 3 ve Trabzon-Medine arasında da haftada 1 frekans olmak üzere Trabzon’a da toplam 16 sefer düzenlenecek.

İzmir’den Almanya uçuşlarına ilave seferler

Bununla birlikte bayrak taşıyıcı havayolu, Bodrum-Kuveyt arasında da haftada tek frekans uçuş düzenleyecek. Türk Hava Yolları’nın yaz sezonu boyunca düzenleyeceği ek seferler bunlarla sınırlı kalmayacak. Ulusal bayrak taşıyıcı, Türkiye’nin ilk akla gelen deniz tatili merkezlerinden biri olan İzmir ile Almanya’da Münih, Hamburg, Berlin ve Stuttgart’ın yanı sıra Kuveyt arasında da ilâve uçuşlara başlıyor. İzmir-Münih, İzmir-Hamburg, İzmir -Berlin hatlarında icra edilecek karşılıklı seferler, haftada 2 frekans şeklinde planlanırken; İzmir -Münih seferleri 8 Temmuz; İzmir-Hamburg seferleri 24 Haziran; İzmir- Berlin seferleri ise, 2 Temmuz itibariyle düzenlenmeye başlayacak. İzmir-Stuttgart ve İzmir-Kuveyt (KWI) seferleri, haftada 1 frekans şeklinde karşılıklı düzenlenecek olup; İzmir - Stuttgart seferleri, 26 Haziran, İzmir - Kuveyt seferleri ise, 30 Haziran itibariyle icra edilecek.

Ferhat Yasak