Trafik sigortasında fiyat yüzde 42 düştü

30.5.2017 - 00:05

Tavan fiyat uygulaması sayesinde trafikte ortalama fiyat, sene başına oranla yüzde 42, geçen seneye oranla da yüzde 54 düştü

12 Nisan'da uygulamaya giren trafik sigortasında tavan fiyat uygulaması sonrası mayıs ayı verilerine göre trafikte fiyat, sene başına oranla yüzde 42 düştü. 2017 başında ortalama trafik primi 628 lira iken, mayıs ayında 442 liraya geriledi. Geçen senenin mayıs ayı ile mukayese edildiğinde ise indirim oranı yüzde 54'ü geçti

2018'DE ZARAR KAÇINILMAZ

Sigortacılar tavan fiyat ile yüzde 30'lara varan indirimlerle karşılaştıklarını belirterek, hatta İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde indirim oranı yüzde 40'ları bulunca şirketlerin zor duruma düştüğünü söyledi. Özgür Koç, tavan fiyat nedeniyle 2017'de trafik sigortasından gelir kaybına uğrayacaklarını, 2018'de ise zararın kaçınılmaz olduğunu vurguladı

SERBEST DÜZENE DÖNÜLMELİ

Geçen 1.5 yılda artan primler nedeniyle şirketlerin trafik sigortasında biraz nefes aldığına değinen Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu durum geçen sene para kazanmışız gibi kamuoyunda bir algı yarattı. Tüm sektör olarak geçen yıl 18 milyon lira gelir elde ettik. Sadece biraz nefes aldık, para kazanmadık. Bu nefes sayesinde tavan fiyat uygulamasıyla gelen indirime dayanabiliriz. Ancak serbest düzene dönülmez ve fiyatlar böyle devam ederse önümüzdeki yıldan itibaren şirketlerin gelir tablolarında ciddi baskı olacaktır."

PEŞİN SATMAK ZORUNDA DEĞİLİZ

Koç, bazı şirketlerin poliçe kesmekten kaçtıkları ve trafik sigortasında taksitli dönemin kapanıp, peşin ödemeye geçildiği yönündeki söylemler hakkında şunları söyledi: "12 Nisan'ın hemen sonrasında poliçe düzenlenmesi konusunda kargaşa yaşandı, ancak durum normale döndü. Bugün kimi şirketler trafik poliçesini peşin, kimileri ise taksitli satıyor. Şunu da belirtmekte fayda var, trafik, yönetmelik gereği peşin satılan bir poliçedir, bize bu hak tanınıyor. 12 Nisan'dan sonra ise önce peşin uygulamaya geçildi, şimdilerde ise yine taksitli satışa dönüldü.

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