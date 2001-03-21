Türkiye'nin en büyük sanayi devleri belli oldu

İSTANBUL Sanayi Odası, Türkiye'nin "500 Büyük Sanayi Kuruluşu" raporunu açıklıyor. 1968 yılından bu yana açıklanan listenin ilk sırasında, geçen yıl da olduğu gibi TÜPRAŞ yer aldı. Koç Grubu'na bağlı TÜPRAŞ, 32 milyar 594 milyon lira cirosu ile Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu.

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2016 araştırması sonuçlarına göre, sanayinin zirvesinde 32 milyar 594 milyon lira üretimden satışları ile Tüpraş yer aldı. Listede ikinci Ford, üçüncü ise Tofaş oldu.

Sanayi devlerinin üretimden satışları bir önceki yıla göre yüzde 8,8’lik artışla 490 milyar liraya, toplam faaliyet karı yüzde 18,6 artışla 52,4 milyar liraya ve toplam ihracatı da yüzde 3,1 artışla 55,1 milyar dolara yükseldi. Sanayi kuruluşları, elde ettikleri 52 milyar liralık esas faaliyet karının yarısından fazlasını ise finansman gideri olarak kaybetti.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan: “Türk sanayisi, finansman zorluğu, kur dalgalanmaları, sosyal, siyasal, terör ve jeopolitik olumsuzlukları barındıran bir yılda, ‘başarma’ azim ve kararlılığını korudu. Yüzde 3,9’luk büyüme performansıyla ekonominin en yakın yol arkadaşı, zor günlerin dostu olduğunu gösterdi. Türkiye’nin ilk 10 ekonomi arasına girmesine en güçlü katkıyı yapacak yegane sektör olan sanayi, üretim ekonomisine dönüş için her türlü desteği almayı hak etti.

İLK ÜÇTE KOÇ ŞİRKETLERİ

Tüpraş 32 milyar 594 milyon TL ile listenin ilk sırasında yer alırken, Ford 16 milyar 314 milyon TL, TOFAŞ 12 milyar 856 milyon TL ile üçüncü sırada yer aldı. Böylece İSO 500 listesinde ilk üç sırada Koç Grubu şirketleri yer aldı.

Listenin dördüncü sırasında 11 milyar 465 milyon TL Oyak- Renault yer aldı. Listenin beşinci sırasında ise Arçelik 11 milyar 245 milyon TL ciro ile beşinci sırada yer aldı.

Listenin altıncı sırasında Toyota 10 milyar 570 milyon TL ile yer alırken EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü 7 milyar 348 milyon TL ile yedinci sırada yer aldı. EÜAŞ'ı sırası ile, Hyundai Assan 7 milyar 57 milyon TL ile, İçdaş Çelik 6 milyar 545 milyon TL ile, İskenderun Demir Çelik 6 milyar 496 milyon TL ile takip etti.

Geçen yıl açıklanan listede ilk 10 böyle sıralanmıştı:

TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.: 35.437.857.256

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.: 14.732.855.608

Arçelik A.Ş.: 9.998.905.712

Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.: 9.893.409.307

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.: 8.434.241.768

EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü: 6.794.953.087

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.: 6.475.141.395

Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.: 6.236.714.393

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.: 5.890.461.750

İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş.: 5.773.475.786