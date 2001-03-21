Türkiye'ye Rusya'dan 'charter' müjdesi

31.5.2017 - 00:58

Rusya Havacılık İdaresi, Antalya’ya charter seferlerinin kısıtlanmasına ilişkin uyarıyı geri çektiğini bildirdi.

Bir charter şirketindeki İnterfaks haber ajansı kaynaklı açıklamada, "Bize Antalya dahil olmak üzere Türkiye’ye charter seferlerine her türlü kısıtlamanın getirilme imkanının kaldırıldığına ilişkin doğrulama geldi" ifadesini kullandı.

Daha önce Rusya’nın bu uyarıyı Türkiye’nin turizm merkezlerine düzenlenen tüm seferlerde kaldırdığı, fakat Antalya için bu uyarıyı uygulamaya devam ettiği belirtildi.

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