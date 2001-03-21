Üki ülke arasında kimlikle geçiş başladı

2.6.2017 - 00:26

Türkiye ile Ukrayna arasında iki ülke vatandaşlarının sadece kimlik kartıyla karşılıklı ziyaret yapmasına imkan tanıyan anlaşmanın imzalanmasının ardından, turist kafileleri Türkiye'ye gelmeye başladı.

Vizelerin kaldırılmasının ardından Türkiye ve Ukrayna vatandaşlarının kimlik kartıyla ziyaret yapmasına imkan tanıyan anlaşma bu gün yürürlüğe girdi.

Ukraynalılar yeni uygulamadan haberleri olmadığını ancak bir daha ki seferde kimlik kullanacaklarını söyledi. Ukrayna’nın Kherson şehrinden gelen 22 yaşındaki Yana Kalinina da, “Güzel bir uygulama. Çünkü Ukraynalılar yurt dışına çok seyahat ediyor. Özellikle Türkiye’ye çok seyahat ediyoruz. Ben pasaport ile giriş yaptım. Daha fazla Ukrayna vatandaşı Türkiye’ye gelecek” diyen Yana bir espri yaparak, “Bu uygulama sayesinde Ukrayna da insan kalmayacak. Çünkü insanların çoğu yurt dışında çalışıyor. Bu uygulama çok kolaylık sağlayacak” dedi.

Ukrayna’dan İstanbul’a gelen Oleksi Volkov adlı iş adamı da, “Olumlu yaklaşıyorum. İyi karşılanıyoruz. Geçişler daha hızlı olacak. Bundan sonra yeni kart ile seyahat edeceğim. Daha fazla turist Türkiye’ye gelecek” dedi.

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