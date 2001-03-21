Ulaştırma Bakanı: 'PTT’ye 5 bin yeni çalışan alınacak'

Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan, PTT’ye 5 bin yeni çalışan alınacağını ve PTT’nin şube sayısının 15 bine çıkarılacağını açıkladı. Bakan Arslan, 1 yıldır hizmet veren 4.5G hizmetinde ise abone sayısının 52 milyona ulaştığını ifade etti.

Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye’nin PTT ve Türk Telekom’un 2013’te başladıkları iş birliklerini 2022’ye kadar uzattıkları imza toplantısına katıldı. Toplantıya Arslan'ın yanı sıra PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Türk Telekom CEO’su Dr. Doany ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı kurumların genel müdürleri ile çok sayıda yetkili katıldı. PTT’nin Eminönü’ndeki tarihi yerleşkesinde gerçekleşen toplantı öncesinde Bakan Arslan PTT Müzesi’ni gezdi.

Toplantıda bir de konuşma yapan Bakan Arslan, anlaşmaya olan desteklerini açıklayarak, “İmzalanan bir anlaşma ile Türk Telekom ve PTT, sahip oldukları gayrimenkulları da ortak değerlendirerek, ülkemize katma değer oluşturma adına çok önemli bir adım attılar. Bu iki köklü kurumun daha çok alan birlikte çalışmasını desteklediğimizi de özellikle belirtmek istiyorum” dedi.

“4.5G abone sayısı 1 yılda 52 milyona ulaştı”

Konuşmasına haberleşme alanındaki gelişmeleri rakamsal verilerle açıklayarak devam eden Arslan, “Her geçen gün veri trafiğinin de katlanarak arttığı bir dönemi yaşıyoruz. Uluslarası ilişkiler ve ticaretin yoğun olarak internet üzerinden yürütülmesi bunun en önemli etkenleri arasında. Gelecek yıllarda mobil cihazların sayısının şu anda kullandığımızdan 75 kat daha fazla olacağını uzmanlar öngörüyor. Veri donanımının da, veri kullanımının da bin kat artması bekleniyor. 80 bin km. olan fiber uzunluğu 300 bin km.’ye ulaşmış durumda. Keza 2009’da 3G hizmetini mobil şebekelerde verirken, 1 yıldır 4.5G hizmetini sunmaya başladık ve bu konuda katettiğimiz mesafede memnuniyet verici. 4.5G hizmetlerinden yararlanan abone sayısının 1 yılda 52 milyona ulaşmış olması, uygun cihaz kullananların oranının 3’te 1’i olması bu sektörün çok daha fazla gelişeceği, çok daha fazla hizmet vereceğimiz anlamına geliyor” diye konuştu.

Bakan Aslan, PTT’ye 5 bin yeni çalışan alınacağını açıkladı

PTT’ye yılın iki döneminde 2 bin 500’er kişiden bu yıl toplamda 5 bin yeni çalışan alınacağını açıklayarak devam eden Arslan, “250 değişik hizmet çeşidi ile vatandaşıma hizmet ediyoruz. ‘Dünya markası olacağız’ hedefini göz önünde bulundurduğumuzda bununla yetinmememiz gerektiğini ve PTT’nin dünyayla entegre olmuş ağını düşündüğümüzde, biz inşallah bu hizmet yelpazesini çok daha fazla genişletip çok daha fazla büyüteceğiz. Bunun için de bu yıl 2 bin 500 yeni çalışma arkadaşımızı aileye katacağımızı ifade etmiştik ki bunlarla ilgili süreç yürütülüyor. Bu senenin ikinci yarısında bir 2 bin 500 kişi daha aileye katacağız. Bu sene 5 bin kişiyi aileye katmış olacağız. Ülkemiz 2023 hedeflerine yürürken, PTT iş yeri sayısını ülkemiz genelinde 15 bine çıkaracağımızı duyuyoruz. Ne kadar teknolojiye ayak uydurursanız uydurun, ne kadar iş yerlerini teknolojiyle donatırsanız donatın, misafirlerinize, müşterilerinize güler yüzle dokunmanız lazım. 15 bin iş yeri düşünürken de, çalışma arkadaşlarımızın sayısını 100 bine çıkaracağımızı ve hizmet kalitemizle, güler yüzle ülkemizin 2023 hedeflerine katkı sağlayacağımızı burada sizlerle paylaşmak istiyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ve Türk Telekom CEO’su Dr. Doany, Ulaştırma Bakanı Arslan’la beraber söz konusu anlaşmaya imza attı. Ardından hatıra fotoğrafı çektirilirken PTT Genel Müdürü Bozgeyik, Bakan Arslan’a bir de tablo hediye etti.

Hüseyin Coşkun - Mehmet Altunışık