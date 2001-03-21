Vakıfbank'ın Genel Müdür'ü değişti

VakıfBank Genel Müdürlüğü görevine, K.K.T.C. Merkez Bankası Başkanı ve VakıfBankın eski Yönetim Kurulu Başkanvekili Mehmet Emin Özcan atandı.

VakıfBankta Mart 2013ten bu yana Genel Müdürlük görevi yapan Halil Aydoğandan boşalan Genel Müdürlük görevine, K.K.T.C. Merkez Bankası Başkanı ve Vakıfbankta dört yıl süreyle Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak görev yapan Mehmet Emin Özcan atandı.

Ramazan Gündüzden boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığına ise, 2009dan bu yana bankanın Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüten İsmail Alptekin seçildi.

Genel Kurul Toplantısında konuşan yeni Genel Müdür Mehmet Emin Özcan, kökleri yüzlerce yıl öncesine uzanan vakıflardan aldıkları güçle vakıf varlıklarını ülke ekonomisine etkin bir şekilde kazandırarak kalkınma ve toplumsal fayda sağlama yolunda bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, bankanın 2016 yılsonu bilançosu rakamlarını paylaştı.

2016 yılında nakdi kredilerini yıllık bazda sektör ortalamasının üzerinde, yüzde 19.2 artışla 147 milyar TL seviyesine yükselttiklerini ifade eden Özcan, Nakdi ve gayri nakdi kredilerimizi ise yüzde 20 oranında artırarak 187 milyar TLye yükselttik. Aktif büyüklüğümüzü, sermaye yeterliliği rasyosu kısıtımıza rağmen, bir önceki yıla göre yüzde 16 oranında artırarak 213 milyar TLye çıkardık. Ülkemizin ekonomik kalkınmasında önemli rol oynayan yatırımlara 2016 yılında da finansman desteği sağlamaya devam ettik. Nakdi ve gayri nakdi proje kredilerimizi 2016 yılsonu itibarıyla 32.4 milyar TLye yükselttik ve proje kredileri nakdi plasmanı bir önceki yıla göre yüzde 10.2 oranında artış gösterdi dedi.

2017 ilk çeyrek rakamlarına da değinen Özcan, Yılın ilk 3 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre aktiflerimizde yüzde 16 oranında bir artış yaşanmış ve toplam aktiflerimiz 221 milyar TLyi aşmıştır. Şu anda 221 milyar TLden daha büyük bir maddi varlık bankamızca yönetilmektedir. Yine aynı dönemde 1 milyar 225 milyon TLnin üzerinde bir net kâr sağlanmış ve bu alanda da rekor kırılmıştır. Bununla birlikte ortalama özkaynak kârlılığımız yüzde 24.6 seviyesine, ortalama aktif kârlılığımız ise yüzde 2.26 seviyesine gelmiştir diye konuştu.

Mehmet Emin Özcan, 924 şube ve 15 binin üzerinde çalışan ile büyük bir aile olarak kendilerine bırakılan emaneti koruma bilinci ile hareket ettiklerini ve çok çalıştıklarını ifade ederek, Bundan sonra da böyle devam edeceğimizi ve çok çalışacağımızı bilmenizi isterim. Sizlerin huzurunda, başta önceki Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür Halil Aydoğan olmak üzere VakıfBank ailesine teşekkürlerimi sunuyorum diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Mehmet Emin Özcan

1960 yılında doğdu. 1982 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünden mezun oldu. Meslek hayatına, 01.01.1983 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş.de Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Mehmet Emin Özcan, daha sonra Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.de yönetici olarak değişik sorumluluklar üstlendi. Mart 2003 Nisan 2005 tarihleri arasında T. Halk Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği yaptı. Aynı zamanda Institute of International Finance (IIF) nezdinde Banka Temsilcisi, Demir-Halk Bank / Hollanda, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Halk Finansal Kiralama A.Ş.de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Nisan 2005 Mayıs 2010 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş.de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Ayrıca T.C. Ziraat Bankası A.Ş.nin muhtelif iştiraklerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı / Üyeliği görevlerinde bulundu (Kazakistan Ziraat International Bank / Almaty, Azer-Türk Bank / Bakü, Uzbek Turkish Bank / Taşkent, Turkmen- Turkish Bank / Aşkabat, Ziraatbank International AG / Frankfurt, Ziraatbank Bosnia / Sarayevo). Mayıs 2010da T. Halk Bankası A.Ş.ye geri dönen Özcan, 29 Mart 2013 tarihine kadar T. Halk Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak görev yaptı. Aynı zamanda Demir-Halk Bank Rotterdam Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. 29.03.2013 tarihinde VakıfBank Yönetim Kurulu Başkanvekilliği görevine getirilen Mehmet Emin Özcan, ayrıca VakıfBank International AG - Vien ve Vakıf Yatırım A.Ş.de Yönetim Kurulu Başkanlığı, Vakıf GYO, Vakıf Leasing ve Güneş Sigortada Yönetim Kurulu Başkanvekilliği görevlerinde bulundu. 14 Şubat 2017 tarihinde K.K.T.C. Bakanlar Kurulunun kararıyla K.K.T.C. Merkez Bankası Başkanlığına atanması üzerine VakıfBanktaki görevinden ayrıldı. 9 Haziran 2017 tarihli Genel Kurul Toplantısında, 6219 Sayılı Kanun uyarınca Başbakanlıktarafından VakıfBank Genel Müdürlüğüne atanan Mehmet Emin Özcan, evli ve 3 çocuk babasıdır.

İsmail Alptekin

1968 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olup serbest avukat olarak çalışma hayatına başlayan İsmail Alptekin, Türkiye Zirai Donatım Kurumunda avukat ve TÜBİTAKta murakıp olarak çalıştı; iki dönem (1975-1978, 1996-1997) VakıfBank Yönetim Kurulu Üyeliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği, 21. Dönem Bolu Milletvekilliği, 22. Dönem Ankara Milletvekilliği ve aynı dönemde T.B.M.M. Başkanvekilliği görevlerini üstlendi. VakıfBankın 03.04.2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulunda Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen ve Kurumsal Yönetim Komitesi ile Kredi Komitesi Yedek Üyeliği görevlerini sürdüren Alptekin, 9 Haziran 2017 tarihinde VakıfBank Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine başladı.