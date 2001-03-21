Ve sonunda Borsa İstanbul 100 bini gördü!

Ve sonunda Borsa İstanbul 100 bini gördü!
13.6.2017 - 10:23

BIST-100 endeksi güne yüzde 0,30 yükselerek 99.742,14 puanla yeni zirvesinden başlamıştı. BIST 100 endeksi yeni bir rekor kırarak tarihinde ilk kez 100.000 puanın üzerini gördü

Güne yüzde 0.30 yükselişle 99 bin 742 puandan başlayan borsa, alımların devam etmesi ile tarihinde ilk kez 6 haneli rakamlara ulaştı ve 100 bin puanın üzerini gördü.

Uzmanlar borsadaki yükselişte ekonominin yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüme kaydetmesinin etkili olduğunu belirtiyor. Ayrıca yurtdışı piyasalardaki seyir de içerideki yükselişe destek veriyor.

100 BİN TEST EDİLMİŞTİ

Analistler, uzun süredir psikolojik direnç konumunda olan 100.000 seviyesinin test edilmesinin an meselesi olduğunu, bu direncin test edilmesi sonrasında yukarı yönlü ivmenin korunması durumunda 100.700-101.700 bir sonraki teknik hedef olarak takip edilebiceğini ve olası kâr satışlarında ise sırasıyla 99.300, 98.800 ve 98.200 desteklerinin izleneceği görüşündeydi

DOLAR GERİLEDİ

Dolar/TL güne başladığı 3.53'lü seviyelerden 3.52'li seviyelere gerilerken TL bugün gelişmekte olan ülke para birimleri arasında dolar karşısında değer kazanan nadir para biriminden biri oldu. Katar gerginliği geçen hafta piyasalara satış getirmiş ve TL'de değer kaybına neden olmuştu.

İKİ SIFIR ATILACAK

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ daha önce borsanın 100 binin üzerinde kapanış yapması durumunda endeksten iki sıfır atılacağını açıklamıştı.

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