Vergi dairelerinin Salı ve Çarşamba günü gece 00.00'a kadar açık olacak

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 7020 sayılı yeni yapılandırma kanunu ve mevcut yapılandırma kanununa ilişkin basın toplantısı düzenledi. Bakan Ağbal, özellikle trafik cezası borcu olanların büyük bir yükten kurtulacağını söyledi. Bakan Ağbal vergi dairelerinin Salı ve Çarşamba günü gece 00.00'a kadar açık olacağını açıkladı.

İşte Bakan Ağbal'ın açıklamalarından bazı notlar:

Zor durumda olan mükellefler yeni sistem sayesinde taksitlerle, düşük faizlerle borçlarını ödeyebilecek.Ödenmemiş borçlar için bu sistemi devreye soktuk.

1997 ÖNCESİ ARACI OLANLARA İYİ HABER

7020 sayılı yeni yapılandırma kanununda, vergiye uyumlu mükelleflere kolaylaştırılmış tecil imkanı getirildi. 1997 öncesi araçlara sahip olanlar, uygulamadan yararlanırlarsa, bu araçlar üzerinden alınacak vergileri almaktan vazgeçiyoruz. Trafikte seyreden eski araçların da çekilmesine imkan sağlayacak.

EN GEÇ ÇARŞAMBA AKŞAMINA KADAR ÖDENMELİ

Gümrük vergisi, gümrük idari para cezaları, trafik, askerlik, seçim, nüfus, karayolu taşıma kanunu cezaları, karayollarından usülsüz geçiş, RTÜK idari para cezaları, öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi ve borçları mutlaka bu Çarşamba akşam saatlerine kadar ödenmeli. Ecrimisillerin da bu Çarşamba günü akşama kadar ödenmesi gerekiyor.

Bu ödemeler, vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükü azaltıldı, vergi ihtilafları sulh yoluyla çözüldü, vergi incelemelerinde tespit edilen vergilerin dava yoluna gidilmeksizin ödenmesi sağlandı, işletme kayıtları gerçek duruma uygun hale getirildi, yurt içi ve yurt dışındaki bazı varlıklar milli ekonomiye kazandırıldı, matrah ve vergi artırımı getirilerek işletmelerin geleceğe odaklanmaları sağlandı.

YÜZDE 60 FAİZE ELVEDA

Trafik cezalarında ödenmeyen her ay yüzde 5 faiz alınıyor. Yılda yüzde 60 faiz. Geçmişte ödenmemiş borç varsa çok ciddi bir yük var. Buradan çağrı yapıyorum, Çarşamba gününe kadar trafik cezası borcu olanlar ödeme yapması halinde yüksek oranlı gecikme zammını ödemekten kurtulacaklar. Vergi borcu yapılandırılmasında ikinci taksit için 31 Mayıs son gün. Borç yapılandırma yapan vatandaşların borçlarının ilk iki taksitini ya da peşin ödemeyi çarşamba gününe kadar yapmaları gerekiyor.

6 MİLYON KİŞİ YARARLANDI

Bu yasadan 6 milyon insanımız yararlandı. Toplam yapılandırılan rakam 80.4 milyar lira. Taksitle ödemeyi seçmiş vatandaşlara peşin ödemede indirim yaptık. Taksit ödeme süreleri de Ocak 2017'den itibaren 4'er ay uzatıldı. Ayrıca peşin ödemede yüzde 50 indirim yaptık. Taksidini ihmal edenler de Çarşamba günü öderlerse yeniden sisteme girmiş olurlar. Mayıs ayı hepimiz için son derece önemli. Sürekli kampanya yapıyoruz. Burada yeniden yapılandırma kanununu ihlal edenlerin, yeniden yararlanmaları için vergi dairelerine ödemeleri gereken iki taksidi ödemeli. SGK'ya ödemesi gereken taksidi bu ay, diğer taksidi de Haziran'da ödeyecek. "Kasım'da birinci taksidini ödedim" diyenler de ikinci taksitlerini 31 Mayıs'a kadar vergi dairelerine ödemeli.

21 MİLYAR LİRA TAHSİLAT YAPILDI

Yapılandırma için 100 bin afiş hazırlayarak vatandaşlarımızın görmesini sağladık. Kamu spotları yayınladık. 2 milyon adet SMS gönderdik vatandaşlarımıza. 1 milyon 868 bin 551 kişiye mektup gönderdik. Birinci taksit veya peşin ödemesini yapmayan vatandaşlarımıza mektup gönderdik. Kendilerini bilgilendirdik. Bu yasa olağanüstü kolaylık getiriyor. Prim ödemelerinde ciddi imkanlar sunuyor. Vatandaşlarımızın yararlanmasını sağlamak bizim görevimiz. Hatırlatma konusunda da olumlu dönüşler yaptık. Vergi dairesi başkanlarımıza, illerindeki tüm meslek kuruluşlarıyla işbirliği yapmaları için talimat verdik. İllerde çeşitli toplantılar düzenlendi. Kampanyalara destek verenlere de teşekkür ederiz. Son 3 günümüz kaldı. Yoğun çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Yeni yıldan bugüne kadar 21 milyar lira tahsilat yaptık. Mayıs ayı içinde birinci taksit veya peşin ödemeleri alacağız. Son üç güne girdik.

VERGİ DAİRELERİ GECE 00.00'A KADAR AÇIK

Vatandaşlarımız vergi borçlarını vergi dairelerinden ödeme yapabilirler. Çekle ödeyebilirler. Ödemelerini banka şubelerinden, internet yoluyla, banka- kredi kartıyla da ödeme yapabilirler. Vergi dairelerimiz haftasonu çalıştı. Haftasonu boyunca da vergi dairelerinde çalışanlara da teşekkür ediyorum. arkadaşlarımız gayret içinde ödeme taleplerini karşıladılar. Bugün vergi daireleri normal mesai saatlerinde açık. Salı ve Çarşamba günleri de vergi daireleri gece 00.00'a kadar açık olacak. Kamu banka şubeleri de akşam 21:00'a kadar açık olacak. Dilerim ki özel bankalarımız da mesai saatlerinden sonra açık olsun.