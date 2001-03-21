Vergi ve trafik cezalarına büyük indirim

Maliye, afla ilgili dün bir tebliğ yayımladı. Buna göre; vergi ve trafik cezası borcunda ciddi oranda indirim yapılacak. Örneğin; faiziyle 1435 liraya çıkan trafik cezası, 897 liraya inecek.

Vergi, prim, trafik cezası borçlarının yeniden yapılandırılmasına imkan tanıyan yasa 27 Mayıs’ta çıkmıştı. Maliye Bakanlığı, dün bir tebliğ yayımlayarak yasanın nasıl uygulanacağını örnekleriyle açıkladı. Buna göre; borçlular bağlı oldukları vergi dairesinden veye gib.gov.tr internet adresinden 30 Haziran’a (dahil) kadar başvuru yapabilecek.

TRAFİKTE AVANTAJ BÜYÜK

Kanunla 73 milyarlık borç yapılandırılacak. Af, 31 Mart 2017 tarihinden önce kesilip kesinleşen ancak zamanında ödenmeyen borçları kapsıyor. Yasayla, peşin ödemeyi seçen faizden kurtulacak. Örneğin; 14 Nisan 2016’da bir kişiye alkollü araç kullanmaktan 844 lira trafik cezası kesilsin. Bu cezanın 26 Mayıs 2017 itibarıyla faizi 591 lira.

MTV'NİN İLK TAKSİDİ DAHİL

Faiziyle birlikte 1435 liraya çıkan trafik cezasını ödemek için 30 Haziran’a kadar Maliye’ye başvuran kişi sadece 897 lira ödeme yapacak. Yani 53 lira enflasyon farkıyla 591 liralık faizden kurtulacak. Araç sahibi toplamda yüzde 34.5 kazançlı çıkacak. Ayrıca 31 Mart’tan önceki Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) de (bu yılın ilk taksidi dahil) faizsiz ödenebilecek.



KDV NEDENİYLE KESİLEN CEZA

64 BİNDEN 51 BİN TL'YE

Katma değer vergisi (KDV) beyannamesini zamanında vermeyen bir esnafa özel usulsüzlük cezası ve gecikme faiziyle 64 bin 370 lira borç çıkarılmış. Bu esnaf, aftan yararlanıp peşin ödemeyi tercih ederse 64 bin 370 lira yerine 51 bin 580 lira ödeyerek temize çıkacak. Maliye bu yolla 14 bin 580 liralık alacağından vazgeçecek.

YÜZDE ELLİ İNDİRİM VAR

Faturasız ürün satanlara kesilen ceza da af kapsamında. Örneğin; satış yaptıktan sonra fatura vermeyen esnafa 210 lira ceza kesilsin ve bu, Şubat’ta tebliğ edilsin. Mükellef, yeni çıkan aftan yararlanırsa 210 liralık usulsüzlük cezasında yüzde 50 indirim yapılacak. Bu kişi sadece 105 lira ödeyerek borçtan kurtulacak.

Bilal Emin Turan / Posta