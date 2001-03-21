Yerli otomobilde yüzde 51'e yüzde 49 modeli uygulanacak

30.5.2017 - 11:29

Yerli otomobilde yüzde 51 özel sektör, yüzde 49 devlet katkısı olacak bir model üzerinde duruluyor. 1 hafta sonra yol haritası belirlenecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli otomobil üretimi konusundaki çağrısının ardından yol haritasını belirlemek için harekete geçerken, yerli otomobilde yüzde 51 özel sektör yüzde 49 devlet katkısı olacak bir model üzerinde durulduğu öğrenildi.

BAKAN, ERDOĞAN'DAN RANDEVU İSTEDİ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile görüşen TOBB heyeti yol haritası belirlemek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu istedi.

ÇOK ORTAKLI PROJE

Sabah'ın haberine göre; projenin özel sektör kısmını birden fazla ortağın oluşturmasına sıcak bakılıyor.

YOL HARİTASI BELİRLENECEK

Yerli otomobilin pazarda rekabet edebilmesi açısından devlet desteği olmakla birlikte özel sektörün projeye öncülük etmesi isteniyor.

TOBB'un 6 Haziran'daki yönetim toplantısında yol haritası netleşecek.

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