Yiğit Bulut: Dolar alanlar zarar etti

31.5.2017 - 11:11

Doların 7 liraya kadar yükseleceğini bekleyerek dolara yatırım yapanların olduğunu söyleyen Yiğit Bulut, döviz yorumcularına yüklendi.

TRT Haber'de ekrana gelen Derin Analiz programında ekonomideki son durumu değerlendiren Yiğit Bulut, döviz piyasası hakkında önemli tespitler yaptı.

HALKTAN ÖZÜR DİLEYİN

Referandum sürecinde hızla yükselen dolardaki düşüşe dikkat çeken Yiğit Bulut, ekonomi kanallarında çok bilmişlik yapanların halktan özür dilemesi gerektiğini ifade etti.

"3,50'DEN 3,80'DEN DOLAR ALIN DİYEN..."

Dolar alan birçok kişinin zarar ettiğini söyleyen Bulut, "3,50'den 3,80'den dolar alın diyen nokta noktalar neredesiniz... O günlerde yazı yazanlar adamsanız çıkıp yazı yazın, özür dileyin..." şeklinde konuştu.

"HEPSİ ZARAR ETTİ"

Hükümetin düşeceğini ümit edenlerin, doların 7 liraya kadar yükseleceğini bekleyerek yatırım yaptığını söyleyen Yiğit Bulut, hepsinin zarar ettiğini ifade etti.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret