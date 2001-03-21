150 yıl sonra ilk kez görüntülendi

1 / 4

Yüzyılı aşkın süredir kayıp olan balığın yeniden ortaya çıkması bilim dünyasında heyecan yarattı.Gözleri ve ağzı görünmeyen balığa bu nedenle 'yüzsüz balık' deniyor. Yandan bakıldığın balığın yüzü yokmuş gibi duruyor.