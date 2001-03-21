90 yıldır ailenin her üyesi böyle doğuyor

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SONRAKİ Hindistan'da el parmakları oldukça tuhaf bir şekilde birbirine yapışık olan ailede bu özellik nesilden nesile geçiyor. Eşi benzeri görülmemiş aile bunu Tanrı'nın verdiği bir ceza olarak görüyor.
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