Açlık hissetmeden oruç tutmanın yolları

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Dyt. Burcu Erdöl ‘’Hem iftarda hem sahurda kızartmalardan, tuzlu gıdalardan uzak durmaya ve iftar- sahur arasındaki sürede en az 1,5-2 lt su tüketmeye çalışın’’ diyor.