Aktopraklık Höyüğü'nde 8 bin yıllık aerodinamik taşlar

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SONRAKİ Aerodinamik özellikli 8 bin 500 yıllık sapan taneleri şaşkına çevirdi.."Arkeopark ve Açıkhava Müzesi"ne sahip Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesindeki Aktopraklık Höyüğü'nde, bugün "Filistin sapanı" olarak bilinen fırlatma düzeneğine benzer av aletlerinde kullanıldığı düşünülen, aerodinamik özelliğe sahip 8 bin 500 yıllık bine yakın sapan tanesi bulundu.
İstanbul Üniversitesi (İÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Grubu Başkanı Doç. Dr. Necmi Karul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8500 yıllık tarihe ışık tutan Aktopraklık Höyüğü bölgesindeki kazıların 2004’te kurtarma kazısı olarak başladığını hatırlattı.
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