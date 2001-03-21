Anadolu Ajansı'ndan yılın fotoğrafları

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Istanbul Photo Awards”ta "Yılın Fotoğrafı" ödülünü Frederic Lafargue’nin çektiği “DEAŞ’tan Kaçış” adlı fotoğraf kazandı.Haber, spor, portre, doğa & çevre fotoğrafı dallarında tekil ve seri fotoğrafların değerlendirilerek ilk üçe giren fotoğrafların belirlendiği yarışmaya yaklaşık 25 bin fotoğrafla başvuru yapıldı. Yılın fotoğrafının yanı sıra 17 ülkeden 22 fotoğrafçıya ödül verilen yarışmanın resmi sponsorluğunu Türk Hava Yolları (THY) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) üstlendi. Kazananlar, profesyonel bir uluslararası jüri tarafından 19-22 Mart tarihlerinde Kapadokya’da belirlendi.

Fransız foto muhabiri Frederic Lafargue’nin Paris Match için Irak’ta çektiği “DEAŞ’tan Kaçış” başlıklı fotoğraf, uluslararası jüri tarafından “Yılın Fotoğrafı” ödülüne layık görüldü.