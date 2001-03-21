Bakanlığın yasakladığı sağlığımızı tehdit eden bitkiler

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SONRAKİ Bitkiler tüketilirken artık daha bir dikkatli olması gerekiyor. bitkilerin vücudumuza nefis faydaları olabiliyor, yalan yok. Ancak durum, bilinçsizce kullanmaya gelince işler değişiyor. Özellikle içinde ne olduğu tam olarak bilinemeyen bitki karışımlarına, üzerinde Sağlık Bakanlığı onayı bulunmayan açık paketlere ve adını daha önce hiç duymadığınız garip bitkilere dikkat etmeniz ve onları bilinçsizce kullanmaktan kaçınmanız gerekiyor. İşte bakanlığın aktarlarda satılmasını yasakladığı bitkiler...
Bitkiler tüketilirken artık daha bir dikkatli olması gerekiyor. bitkilerin vücudumuza nefis faydaları olabiliyor, yalan yok. Ancak durum, bilinçsizce kullanmaya gelince işler değişiyor. Özellikle içinde ne olduğu tam olarak bilinemeyen bitki karışımlarına, üzerinde Sağlık Bakanlığı onayı bulunmayan açık paketlere ve adını daha önce hiç duymadığınız garip bitkilere dikkat etmeniz ve onları bilinçsizce kullanmaktan kaçınmanız gerekiyor.
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