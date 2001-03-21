Balkonda salıncak keyfi

ÖNCEKİ
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SONRAKİ Parktaki çocuklar gibi şen olmak parkı evinize ya da bahçenize taşımak ister misiniz? İşte evinizde küçük çapta da olsa park hissini yaşatacak salıncaklar...
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  • Kuruluş : 21 Mart 2001
  • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
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