Cannes'in en iyileri

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Bu yılki Cannes Film Festivali de tahminimiz üzerine yine kırmızı halıda adeta görsel şölen oluşturdu. Kim hangi tasarımla boy göstermiş, mücevher tercihi nasıl olmuş derken bir ara gerçekten de gözlerim şaşı bakmaya başladı. İkinci çocuğuna hamile olan Blake Lively bizi şaşırtmayarak kırmızı halıda adeta şov yaparken, Kate Moss da kırmızı Halston tuvaleti ve Chopard mücevherleriyle yine farklı stilini gözler önüne sermeyi başardı. Oyuncular kadar modeller de Cannes’ın parlayan yıldızlarındandı. Alessandra Ambrosio ve Izabel Goulart başarılı seçimleriyle diğer meslektaşlarını gölgede bıraktılar. Bir Cannes Film Festivali daha geride kalırken işte bizim favorilerimiz…

Yönetmen Sofia Coppola ve oyuncular Kirsten Dunst, Nicole Kidman, Elle Fanning, Colin Farrell, Angourie Rice, Addison Riecke "The Beguiled"