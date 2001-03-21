Cristiano Ronaldo Jr'a iki kardeş geldi

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SONRAKİ Cristiano Ronaldo Jr'n 8 Haziran'da iki kardeşinin dünyaya geldiği öne sürülüyor.
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