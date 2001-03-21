10
Haziran 20
17
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00:13
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırka-ı Saadet'i ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı`nda Hırka-ı Saadet’i ziyaret ederek Destimal Töreni’ne katıldı.
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