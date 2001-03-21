Damarları temizleyen 10 yiyecek

ÖNCEKİ
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SONRAKİ Kalp rahatsızlıkları her geçen gün sağlığımızı daha fazla tehdit etmektedir. Dengesiz beslenme sonucu tıkanan damarlar ölüm riskini arttırmaktadır. İşte damarları temizleyen yiyecekler...
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