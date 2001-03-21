Dünyanın en yeşil 9 şehri

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SONRAKİ Dünya Ekonomik Forumu, dünyadaki en yaşanabilir ve çevre dostu şehirleri belirledi. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ve Dünya Ekonomik Forumu tarafından yapılan araştırmayla dünyanın en yeşil şehirleri belirlendi. Listedeki şehirler küresel ısınma ile üst düzeyde mücadele ediyor. Bu şehirler sadece yeşil şehir olduklarını söylemiyorlar, aynı zamanda dünyadaki diğer şehirlere de yol gösteriyorlar. Bu şehirler yenilenebilir enerjileri kullanıyor, yeşil yaşam tarzını destekliyor, yeşil toplumlar oluşturmak için yenilikçi stratejiler uyguluyorlar.
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