Erdoğan'ın iftarında ünlü konuklar

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SONRAKİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya Köşkü'nde sanatçı ve sporcular ile iftarda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan davete katılan tüm konuklarıyla tek tek tokalaştı.
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