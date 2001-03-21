Erdoğan'ın iftarında ünlü konuklar

1 / 116

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya Köşkü'nde sanatçı ve sporcular ile iftarda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan davete katılan tüm konuklarıyla tek tek tokalaştı.