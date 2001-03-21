Gelin Sinem'in inanılmaz değişimi

ÖNCEKİ
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SONRAKİ Türkiye'de izdivaç programlarının ilki "Gelinim Olur musun?" bir döneme damgasını vurmuş, Semra Kaynana ve onun istemediği gelin adayı Sinem Umaş hafızalara kazınmıştı. Yıllar Sinem Umaş'ı bakın ne hale getirdi...
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