Gençlerden müthiş fotoğraflar

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SONRAKİ 12 yaş aytı ve 12-16 yaş arasındaki gençler arasında düzenlenen fotoğraflar yarışmasına mükemmel kareler geldi. İşte gençlerin kamerasından bu kareler..
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