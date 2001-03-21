Göbek zannetti ama içinden çıkan şoke etti

ÖNCEKİ
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SONRAKİ 24 yaşındaki kadın diyet yapmasına rağmen karnı sürekli büyüyünce doktora gitti. Yapılan incelemelerde karnında 10 çocuk büyüklüğünde...
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