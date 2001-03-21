Hipopotama fil saldırısı

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SONRAKİ Bu iki iri cüsseli hayvan genelde birbirlerine karşı düşman değildir.. Her ikiside suya bağımlı olan fil ve hipopotam, genelde yavruları varken asabi olurlar. Bunların birinde öfkeli fil hipopatamı adeta havalara savurdu..
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