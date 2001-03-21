Hipopotama fil saldırısı

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Bu iki iri cüsseli hayvan genelde birbirlerine karşı düşman değildir.. Her ikiside suya bağımlı olan fil ve hipopotam, genelde yavruları varken asabi olurlar. Bunların birinde öfkeli fil hipopatamı adeta havalara savurdu..