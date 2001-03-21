İkiz yıldızların inanılmaz dönüşümü

1 / 89

Otuz yıl önce, Fransız televizyonlarının en ünlü ve yakışıklı ikizleri olarak tanınan Igor ve Grichka Bogdanoff, o dönemde prime time kuşağında yayınlanan bilim kurgu dizisinin yıldızlarıydılar.