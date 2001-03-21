İnsanlıktan çıkmış İngilizler

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SONRAKİ Bu insanlar gerçekten insan değil birer mahluk..İngiltere'de dün öğleden sonra DEAŞ'lı teröristler tarafından iki farklı noktada terör saldırısı düzenlendi.Bir araçla Parlamento Binası'nın yanındaki Westminister Köprüsü'nün üzerinde yayaları ezen terörist ardından da Parlamento Binası'nın önündeki bariyerlere çaraparak durdu araçtan indikten sonra ise görevli polisi bıçaklayan terörist vurularak durduruldu.Bu bilinen yan bilinmeyen yan çok sayıda İngiliz insanlar can çekişirken başlarına gelip selfie çekmeye çalıştı. O sırada çekemeyenler ise cesetler kaldırıldıktan sonra köprüye akın edip sırıtarak poz verdi. İşte insanlık ölmüş dedirten o manzaralar..
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