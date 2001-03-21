İşte SGK'nın tedavi masrafını ödeyeceği 246 kaplıca tesisi

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SONRAKİ TÜM MASRAFLARI SGK KARŞILAYACAK! Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 246 kaplıca tesisindeki tedavilere ait yol, gündelik ve refakatçi giderlerini karşılıyor. Ancak bunun için tedavi olunan tesisin Sağlık Bakanlığı tarafından işletme izni almış olması gerekiyor. SGK'den yapılan açıklamada, "Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı tarafından işletme izni verilmiş kaplıca tesislerine müracaat eden Genel Sağlık Sigortası kapsamında bulunan kişilerin kaplıca tedavilerine ait yol, gündelik ve refakatçi giderleri kurumumuzca ödenmektedir" denildi.
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