Katar sokaklarında ramazan tüm canlılığıyla devam ediyor

Katar sokakları

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SONRAKİ Vehhabi güdümündeki 4 ülkenin çıkardığı krizden sonra gözlerin çevrildiği Katar'dan sokak manzaları geldi.. Katar sokaklarında insanlar normay yaşantılarını sürdürüyor. İşte onlar..
Katar sokaklarında ramazan tüm canlılığıyla devam ediyor
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