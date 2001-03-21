31
Mayıs 20
17
-
12:11
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Oruçluyken ağız kokusunu önlemenin 6 yolu
ÖNCEKİ
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Bakteri plakları ve yiyecek artıklarını temizlemek için dişler, İftardan ve sahurdan sonra mutlaka fırçalanmalıdır ve diş ipi kullanılmalıdır.
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