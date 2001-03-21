Şapkalı keçinin kahreden hikayesi

ÖNCEKİ
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SONRAKİ Lawson adlı minik keçi hayata şanssız başladı. Arka bacaklarında deformasyon vardı ve yürüyemiyordu. Bir önceki sahipleri de veterinere götürüp yaktırmıştı sevimli keçinin boynuzlarını.
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