Sarhoş İngilizler

ÖNCEKİ
1 / 32
SONRAKİ Sarhoş ingilizlerin rezil görüntüleri bütün dünyada efsane durumunda.. Özellikle hafta sonları barlara ve diskoteklere koşan İngilizler sabaha karşı resmen sokaklarda sürünüyor. İşte o İngilizlerin rezil görüntüleri..
Benzer Galeriler
Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
BİZE ULAŞIN
SOSYAL MEDYA
Hakkımızda/Künye
  • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
  • Kuruluş : 21 Mart 2001
  • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
  • Editörler
  • Hasan Birp�nar
  • Melek Baritoğlu
ihlas haber ajansı
2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
Tasarım Teknobay
Hosting Türkticaret