Sıradan yaşayan 8 ünlü

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SONRAKİ Dünyadaki tüm zenginler ve ünlüler, lükse düşkün değil. Basit yaşayan, davranışlarıyla çevresindekilere ilham veren pek çok örnek de var. Sonuçta para ve statü her şey demek değil…
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