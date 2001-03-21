Vücutta biriken nikotini temizliyor

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Sigarayı bırakmakta güçlük çekiyorsanız ya da sigarayı bıraktıysanız ve nikotini hızlı bir şekilde vücudunuzdan atmak istiyorsanız birazdan vereceğimiz bilgileri muhakkak okumalısınız.