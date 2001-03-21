30
Mart 20
17
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Yansıma fotoğrafları
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Bir yerden yansıya görüntüler zaman zaman gözün yanılmasına neden olur.. Boston Globe'de seyahat ve özel projelerde çalışan Leanne Burden Seidel, yansıma görüntülerinden bir demet sundu. İşte onlar
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