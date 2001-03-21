"Erdoğan'ı öldürün" pankartı açılan İsviçre'ye büyük öfke var

27.3.2017 - 00:15

Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Walter Haffner'ı çağırarak, terör örgütü yandaşlarının Bern'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan miting düzenlemesinden duyduğu rahatsızlığı iletti. İsviçre'de terör örgütü yandaşlarınca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren bir pankart açılmıştı.

Bakanlık kaynakları, İsviçre'nin başkenti Bern'de terör örgütü PKK yandaşlarınca miting düzenlenmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef gösterildiği pankartın açılmasına ilişkin, dün Ankara dışında olan İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Haffner'in Bakanlığa davet edildiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Kaan Esener'in saat 15.00'te görüştüğü Haffner'e, duyulan rahatsızlığı bir kez daha dile getirdiği aktarıldı. 
Kaynaklar, Haffner'e suçluların gecikmeksizin tespit edilerek adalet önüne çıkartılması ve hak ettikleri cezaya çarptırılmaları, ayrıca bundan böyle benzer olayların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması yönündeki beklentinin bildirildiğini kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı, dün İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Walter Haffner'in şehir dışında olması nedeniyle İsviçre Elçi Müsteşarını çağırarak Türkiye'nin konuyla ilgili tepkisini iletmişti. Bakanlığa saat 19.00'da gelen İsviçreli yetkiliye, Bern'de düzenlenen miting ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eylemlerin protesto edildiği bildirilmişti.

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