'FETÖ devlete yeniden sızmaya çalışıyor'

Milli İstihbarat Teşkilatı’nca (MİT) Meclis Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’na gönderilen raporda FETÖ’nün devlet kurumlarına sızmak için yeni yöntemler uygulayabileceği belirtilerek, ‘kamu kurumlarına personel seçerken liyakata dikkat edilmesi’ önerisinde bulunuldu. Rapor özetle şöyle:

HUSUSİLER KAÇTI

“FETÖ/PDY’nin örgütlenmesi, askeri bir örgütlenme gibi katı kurallar içermekte, hiyerarşi ve emir-komuta zinciri büyük önem taşımaktadır.

- Hususiler (özel illegal yapılanmalar); polis, asker, MİT ve yargı teşkilatları içerisinde yer alan deşifre olmamış örgüt mensuplarından oluşmaktadır. Hususilerin özelliği, Gülen ile sözde özel kalemi olan Cevdet Türkyolu’na bağlı olmalarıdır. Diğer bir özelliği ise gizlilik kurallarına istihbaratçı mantığıyla kesin bir şekilde uymalarıdır. Hususilerin önde gelen mensupları, 17 - 25 Aralık 2013 olaylarının ardından, MİT tarafından deşifre edildiklerini anlayarak, Ocak-Şubat 2014 sürecinde Türkiye’yi terk etmişlerdir.



LİYAKAT ÖNERİSİ

FETÖ/ PDY’nin 2016 itibarıyla Türkiye yapılanması beş bölge sorumluluğuna ayrılmış olup darbe girişimi sonrasında toparlanma çabası içerinde olan örgütün, bölge ve illerde yeni bölge/il sorumluları görevlendirme çalışmaları yürüttüğü bilinmektedir. FETÖ/PDY tarafından darbe girişimi sonrasında, Gülen’in talimatları kapsamında yurtdışında yeniden yapılanma çalışmaları yürütülmekte ve ülke sorumluları/imamları değiştirilmektedir. Darbe girişiminin ardından örgütün yurtiçindeki faaliyetleri ve gücünün akamete uğratılması, FETÖ/PDY’yi yurtdışı yapılanmasına ağırlık vermeye sevk etmektedir.



Akamete uğratılan 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgüt tarafından stratejik kurumlara sızmak ve güvenlik güçlerince alınan tedbirlere karşı koymak için yeni yöntemler uygulanmaya başlanması muhtemel görülmektedir. Örgütün devlet kurumlarına ilk kez atanacak/yeni alınacak memur kadrolarını öncelikli olarak hedef alması, elindeki kamu görevlilerine ait kimlik bilgilerini de kullanmak suretiyle yaratacağı şaibelerle devlete olan güveni zedelemeye matuf propaganda ve provokasyonlara yönelmesinin olasılık dahilinde olduğu değerlendirilmektedir. Kamu kurumlarına personel seçme ve yerleştirme aşamalarında liyakat esaslarına riayet edilmesine özen gösterilmelidir.”



FUTBOL DA RAPORDA

TBMM 15 Temmuz ve FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nun raporunda, Fetullah Gülen’in bir dönem Beşiktaş’ta yönetici olan İhsan Kalkavan ile futbol camiasına girmeye çalıştığı, Kalkavan’ı Beşiktaş başkanlığına seçtirmeye çalıştığı belirtilirdi. Raporda, Gülen’in Galatasaraylı 10 kadar futbolcuyla olan sohbetine de yer verildi. Raporda “Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın, şike soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY’yi ima ederken kullandığı “Ne şikesi, memleket elden gidiyor” sözü kurulan kumpası özlü bir şekilde ifade ediyor” denildi. / Umut ERDEM / ANKARA