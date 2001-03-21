'Ganyotçu' diziden sonra oradan da kovuldu

İzmir Marşı'na küfrettiği videodan sonra büyük tepki çeken Ebubekir Öztürk rol aldığı diziden kovulmuştu. Öztürk'e bir darbe de rol alacağı 'Frankestein Canavar Gibi' filminin yapımcısından geldi. Öztürk, filmin kadrosundan çıkartıldı.

'Kolpaçino' film serisinde canlandırdığı 'Ganyotçu' karakteriyle ünlenen Ebubekir Öztürk, İzmir Marşı’na küfrettiği görüntülerin ardından 'Kapı Ağası'nı oynadığı TRT'nin 'Payitaht Abdülhamit' adlı dizisinden atılmıştı. Ebubekir Öztürk'ün, büyük tepki çeken videosunun sosyal medyaya düştüğü gün bir de film için imza atmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Empati Yapım'ın çekeceği 'Frankestein Canavar Gibi' filmindeki ana karakterlerinden biri için teklif alan Ebubekir Öztürk, önce 140 bin TL gibi yüksek bir ücret talebinde bulundu sonrasında daha düşük bir paraya anlaşmaya karar verdi.

KÜFÜRLÜ VİDEO ORTAYA ÇIKTI FİLM KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Ancak son anda küfürlü videosu ortaya çıkınca yapımcı Ebubekir Öztürk'ü oynatmaktan vazgeçti. Medyatava