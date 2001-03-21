'Kılıçdaroğlu gizlice 'evet' oyu kullanacak'

Bilal Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun sandıkta gizlice 'Evet' oyu kullanacağını öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Manisa'da katıldığı 'Yeni Nesil Yeni Anayasa Konferansı'nda yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Bilal Erdoğan, "Ana muhalefet lideri sandıkta gizlice 'Evet' oyunu kullanacak olmasına rağmen bunu vatandaşı ile tabanı ile paylaşamıyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun referandum tutumuna yönelik eleştirilerde bulunan Bilal Erdoğan, "Ana muhalefet lideri tabi kafası karışık. Bir yandan diyor ki; Türkiye'de bu değişiklik tek adam rejimini getirecek. Yeni sistemde başbakanlık makamının olduğunu zannediyor ve başka bir konuşmasında bir dakika içerisinde tam dört defa başbakan ifadesini kullanıyor. Dil sürçmesi, gaf değil. Okumamış. Bilmiyor. Mecliste o kadar kıyamet koptu. Mecliste ortalığı ayağa kaldırdılar. Kendilerini kürsüye kilitlediler. Daha ne olduğunu bilmemişler. Bu maalesef Türkiye'de muhalefetin ne kadar kısır düzlemde siyaset yaptığını gösteriyor. 'Evet' oyu verecek ama onu söylemeye çekiniyor. Ana muhalefet lideri sandıkta gizlice evet oyunu kullanacak olmasına rağmen bunu vatandaşı ile tabanı ile paylaşamıyor" ifadelerini kullandı.