'Silahı DARBE gecesi polisten aldım'

Ankara’da geçen yıl Mustafa Maraş, tartıştığı traktör sürücüsünü öldürdü, kardeşini de yaraladı. Cinayette seri atış yapabilen MP-5 kullanıldı. Satışı yasak silahı kullanan Maraş, savunmasında, “Silahı 15 Temmuz darbe gecesi Ankara Emniyet’nin önünde dağıtmışlardı” dedi.

FETULLAHÇI Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde sivillere silah dağıtıldığı iddiası, bir cinayet davasıyla yeniden gündeme geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre, 30 Temmuz 2016’da ceviz ağaçlarını suladıktan sonra İdris ve Cesur Demircioğlu traktörle yola çıktı. İdris Demircioğlu’nun kullandığı traktör, Çubuk ilçesi Sarısu köyünün yakınlarına geldiğinde, piknikten dönen Murat Maraş’ın (37) kullandığı araçla karşılaştı. Maraş’ın yanında, birlikte yaşadığı Ayşe B. ve 10 aylık çocuğu da vardı.

‘KÖYE BIRAKACAKTIM’

Yol verme tartışmasında Maraş, aracının arka koltuğundaki MP-5 marka silahı alarak iki kardeşe ateş etti. Saldırıda İdris Demircioğlu (23) yaralandı, Cesur Demircioğlu (18) öldü. Kaçan Maraş, 4 Aralık 2016’da yakalandı. Savcılık, Maraş hakkında Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. İlk duruşma 31 Mayıs’ta yapıldı. Sanık Maraş savunmasında şu iddialarda bulundu: “Bu tabancayı 15 Temmuz darbe gecesi Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün önünde dağıtmışlardı. Ben de oradan almıştım. Tabancayı hiç kullanmamıştım, amacım köye bırakmaktı. Silahı aldıktan sonra önce İdris Demircioğlu’nun bulunduğu yere doğru ateş ettim. Cesur tüfeği bana doğrulttu, o arada panik ve korku halinde idim. Cesur’a doğru 3 el ateş ettim.”

MUSTAFA MARAŞ

‘SIKAYIM MI’ DEDİ

Saldırıda yaralanan İdris Demircioğlu ise mahkemedeki ifadesinde şunları söyledi: “Sanık silahı kafa hizama doğrultarak, ‘Sıkayım mı’ dedi. Herhangi bir karşılık vermedik, bu aşamada sanık tetiğe bastı ancak silah ateş almadı. Sanık, geriye çekilip silahla bir şeyler yaptı. Akabinde silahı traktöre doğrulttu ve seri bir şekilde ateş etti. Mermiler sağ bacağıma isabet etti yere düştüm. Sanık peşinden kardeşimin göğüs hizasına hedef alarak bir kez daha seri şekilde ateş etti. Traktörde çifte ya da başka bir silah yoktu.”

Emniyet: Vatandaş alamaz

EMNİYET yetkilileri, MP-5 marka silahların seri ateş yapabilen otomatik silah statüsünde bulunması nedeniyle ruhsat karşılığında vatandaşa satışının bulunmadığını bildirdiler.